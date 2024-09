Uus suund vähiravis – kasvajarakud raputatakse lihtsalt katki

Rice'i ülikooli, Texas A&M ülikooli ja Texase ülikooli teadlased märkisid, et nende lähenemisviis on märkimisväärne edasiminek, võrreldes varem arendatud vähirakke hävitavate «molekulaarsete masinatega». Need uued molekulid, mida nimetatakse «molekulaarseteks tungraudadeks», liiguvad üle miljoni korra kiiremini kui eelkäijad ja neid saab aktiveerida lähi-infrapuna valgusega, mis võimaldab tungida sügavamale kehasse ja ravida näiteks luus või elundis olevat vähki ilma operatsioonita.