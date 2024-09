Lihtne vahend lühendab lastel nohu mitme päeva võrra

ELVIS-Kids nimeline randomiseeritud kontrolluuring viidi läbi Edinburghi ülikooli professori Steve Cunninghami juhtimisel. Uuringus osales 407 kuni kuueaastast last, kellele manustati kas ~2,6% soolalahusega ninaspreid või kes said tavapärast nohuravi. Tulemused näitasid, et lapsed, kes kasutasid soolalahust, paranesid keskmiselt kahe päeva võrra kiiremini ning vajasid vähem ravimeid.