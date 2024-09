PÖÖRANE AVASTUS Levinud toidulisandiga saab muuta loomi läbipaistvaks

Kuigi teadlased saavad erinevate meetoditega uurida inimeste ja loomade kudesid, on need sageli seotud biopsiate või lahkamisega. Hiirte elusana uurimine annab uue võimaluse bioloogiliste protsesside analüüsimiseks ja võib olla humaansem, kuna see ei põhjusta valu ega surma.

Üks väljakutse on see, et loomade nahk hajutab valgust, muutes selle läbipaistmatuks. Teadlased avastasid, et toiduvärv tartrasiin (FD&C Yellow 5) vähendas hajumist, neelates ultraviolett- ja sinist valgust, võimaldades punasel ja oranžil valgusel sügavamale kudedesse tungida. See muutis hiirte naha ajutiselt läbipaistvaks – efekt kadus pärast värvi maha pesemist.