Inimesed on maksnud suuremate ajude eest hingehinda

Inimeste ajud on vananemise mõjudele haavatavamad.

Intelligentsus on aidanud inimestel mitte ainult ellu jääda, vaid ka kohanduda erinevates keskkondades. Kuid ajakirjas Science Advances ilmunud uus uuring näitab, et meie arenenud mõtlemisvõimel on hind: suurem vastuvõtlikkus aju vananemisele.