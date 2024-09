Selles rikkas riigis lokkab hammaste iseravimine – ohud on õõvastavad

Ühendkuningriigis on paljud inimesed hädas hambaravi kättesaadavusega. Eelarvekärped on loonud üle riigi olukorra, kus riiklikult kaetav hambaravi on minimaalne või olematu ja erakliinikute teenused on paljude jaoks liiga kallid, kirjutab The Conversationis Adam Taylor, Lancastery ülikooli kliinilise anatoomia professor.