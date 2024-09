Populaarne kaalu langetav dieet võib viia diabeedini

Diabeedi levik on arenenud riikides tõusuteel vaatamata rahvatervise meetmetele. On teada, et halva kvaliteediga toitumine on seotud diabeediriskiga, kuid Monashi ja RMIT ülikoolide teadlased tahtsid uurida, kuidas madala süsivesikute sisaldusega ja kõrge rasvasisaldusega dieet seda riski mõjutab.

Varasemad uuringud on näidanud, et suure süsivesikute sisaldusega ja madala kiudainesisaldusega töödeldud toit võib viia kaalutõusuni ja insuliiniresistentsuseni, mis soodustab diabeedi teket. Kuid uues uuringus ilmnes, et madala süsivesikute sisaldusega dieet võib pikaajaliselt suurendada diabeediriski, eelkõige seoses rasvumise ja vähese kiudainete tarbimisega.

Uuringus analüüsiti ligi 40 000 täiskasvanu andmeid, keda jälgiti kuni 17 aastat. Leiti, et osalejatel, kes said 38 protsenti energiast süsivesikutest, oli 20 protsenti suurem diabeedirisk kui nendel, kes said 55 protsenti energiast süsivesikutest. Suuresti oli see seotud rasvumisega.

Teadlased soovitavad tasakaalustatud toitumist, näiteks Vahemere dieeti, et ennetada 2. tüüpi diabeeti.