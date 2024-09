Hea seeneaasta on kasvatanud mürgistusinfoliinile pöördujate arvu

Mürgistusteabekeskuse andmed näitavad, et järjestikused head seeneaastad toovadki kaasa varasemast rohkem seenemürgistusi. «Eelmisel aastal helistati mürgistusinfoliinile sel teemal hooaja lõpuks rekordiliselt 123 korda ning oleme tänavu juhtumite arvuga täpselt samas graafikus. Rohke kõnede arv teeb murelikuks, sest kõik seenemürgistused on ennetatavad,» sõnas Mürgistusteabekeskuse juht Mare Oder.

Mürgistuste vältimiseks tuleb korjata ja süüa ainult neid seeni, mida kindlalt tuntakse. Eesti metsades on mitmeid söögiseeni, mis on äravahetamiseni sarnased mürgiseentega.

«Panen kõigile seenelistele südamele, et seeneäppides või sotsiaalmeedia seenegruppides olevad pildid ei ole piisavad, et nende abil seeni tuvastada. Fotol võivad valgus või muud tegurid nii seent kui ka pilti niivõrd mõjutada, et seene õige tuvastamine selle järgi pole võimalik. Samuti võidakse gruppides seenemääratlusi pakkuda umbropsu ja asjatundmatult. Kahtluse korral jäägu seen parem metsa. Seeni oskavad tuvastada vaid seeneteadlased ning hea võimalus seeneteadlastega kohtumiseks on näiteks Eesti Loodusmuuseumi seenenäitusel,» lisas Oder.