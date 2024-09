Peaasi.ee avaldas suitsiidiennetuspäeva eel podcast'i «Elu pärast enesetappu»

«Olles selle vaikimise kogemuse läbi teinud, siis on suur vahe, kas see on saladus, millest ei või üldse rääkida või sul on vähemalt üks inimene, kellele sa saad rääkida. Kuigi alles aastakümneid hiljem olen avalikult rääkinud isa surma põhjusest, siis ma ei ole kogenud, et keegi oleks mulle halvasti öelnud või viltu vaadanud. Kõige levinum reaktsioon on, et inimene hakkab rääkima, et ta on ka suitsiidiga kuidagi kokku puutunud, kas tööl või naabri kaudu või mõnel muul moel,» rääkis Eva Koženevski.

«Kui me vaikime, siis tundub, et see on väga haruldane asi, aga kui me räägime, siis peaaegu igaüks teab kedagi, kes teab kedagi, kes on suitsiidiga kokku puutunud,» lisas ta.

Kuula Pearaadio podcast'i nelja eriepisoodi «Elu pärast enesetappu»: https://esmaabi.peaasi.ee/podcastid/

«Oma isikliku kogemuse eelselt arvasin, et ma tean suitsiidist ja suitsiidiprotsessist. Teadsin teooriaid, riski- ja kaitsetegureid, kuid kui mind ennast tabas see löök, et üks minu kõige lähedasemaid inimesi on endalt elu võtnud ja mina suitsiidi uurijana peaksin ju ometi aru saama, mis ja miks juhtus, siis ma ei saanud mitte millestki aru. Olin täiesti segaduses,» räägib podcast'is Merike Sisask, kes on üle 20 aasta Eesti-Rootsi Vaimse Tervise ja Suitsidoloogia Instituudis tegelenud suitsiidiuuringutega.