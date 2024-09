TOHOH Väga levinud toidud on seotud suurema riskiga haigestuda diabeeti

Esimest tüüpi diabeet ehk T1D on autoimmuunne seisund, mille puhul immuunsüsteem ründab ja hävitab kõhunäärme insuliini tootvaid saarerakke. See ei lase kehal toota piisavalt hormooninsuliini, et veresuhkru taset korralikult reguleerida.

Mis vallandab immuunsüsteemi rünnaku, pole teada, kuid arvatakse, et see hõlmab geneetilise eelsoodumuse ja keskkonna vallandajate, näiteks viiruse või toiduaine kombinatsiooni.

T1D esinemine, mis on just lastel kõige levinum diabeedivorm, kasvab kogu maailmas. Prognoositakse, et haigusjuhtude arv kogu maailmas kahekordistub vaid 20 aastaga, 8,4 miljonilt 2021. aastal 17,4 miljonile 2040. aastaks. Soomes on T1D esinemissagedus maailmas kõrgeim, 52,2 juhtu 100 000 alla 15-aastase lapse kohta ehk enam kui viis korda kõrgem kui 1950. aastatel.