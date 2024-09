Geenitraapiaga tohterdati nägemist 100 korda paremaks

Uuringu juhtiv autor Wellesley silmakliiniku teadusprofessor Artur Cideciyan märkis, et kuigi nad ennustasid LCA1 puhul suurt nägemise paranemise potentsiaali, ei olnud kindel, kuidas fotoretseptorid reageerivad pärast aastakümnete pikkust pimedust. Edukas mitmekeskuseline uuring (multi-center trial) tõestab, et geeniteraapia võib olla erakordselt tõhus.

See töö järgneb veel ühele edukale oftalmoloogilisele uuringule, mis viidi läbi samas ülikoolis ja milles kasutati CRISPR-Cas9 geenitehnoloogiat, et parandada nägemist CEP290 geenimutatsiooniga LCA-patsientidel. See oli esimene kord, kui geenimuutmisega ravis osalesid lapsed.

Uuringu kaasautori ja Cideciyani kolleegi Tomas S. Alemani sõnul pakub see uusim kliiniliste uuringute edu lootust pärilike võrkkesta degeneratsioonide põhjustatud lapseea pimeduse ravimiseks. Fookuses on nüüd ravi täiustamine ja varasemate haigusilmingute ravimine, kui ohutus on kinnitatud. Loodetavasti annavad sarnased lähenemisviisid positiivseid tulemusi ka teistes kaasasündinud võrkkesta pimeduse vormides.