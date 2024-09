Mis vahe on südameataki ja südameseiskumise vahel ning kuidas neid ära tunda

Süda on lihas, mis tõmbub kokku, et töötada pumbana. Kui see kokku tõmbub, surub see hapnikku ja toitaineid sisaldavat verd kõigisse meie keha kudedesse.

Selleks, et südamelihas töötaks tõhusalt pumbana, tuleb seda toita oma verevarustusega, mida tarnivad pärgarterid. Kui need arterid on blokeeritud, ei saa südamelihas vajalikku verd. See võib põhjustada südamelihase vigastamist või surma ning selle tulemusena ei tööta süda korralikult.

Südameinfarkt või südameseiskumine?

Lihtsamalt öeldes kirjeldab südameatakk, tehniliselt tuntud kui müokardiinfarkt, südamelihase vigastust või surma.

Südameseiskus, mida mõnikord nimetatakse äkiliseks südameseiskuseks, on siis, kui süda lakkab löömast või teisiti öeldes lakkab töötamast tõhusa pumbana.

Teisisõnu, mõlemad on seotud sellega, et süda ei tööta nii, nagu peaks, kuid erinevatel põhjustel. Nagu hiljem näeme, võib üks viia teiseni.

Miks need juhtuvad?

Südameinfarkt tuleneb tavaliselt koronaararterite ummistustest. Mõnikord nimetatakse seda koronaararterite haiguseks, kuid Austraalias nimetatakse seda südame isheemiatõveks.

Ligikaudu 75 protsenti inimestest on põhjuseks protsess, mida nimetatakse ateroskleroosiks. See on koht, kus pärgarterite seintesse koguneb rasv- ja kiudkude, moodustades naastu. Naast võib ummistada veresoone või mõnel juhul põhjustada verehüübe teket.

Ateroskleroos on pikaajaline, varjatud protsess, millel on mitmeid riskitegureid, mis võivad igaühele ligi hiilida. Kõrge vererõhk, kõrge kolesteroolitase, toitumine, diabeet, stress ja teie geenid on kõik selle protsessiga seotud.