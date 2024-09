Lihtsa muutusega menüüs saab ise kõrget vererõhku vähendada

Väidet, et köögiviljad on kasulikud, on ilmselt igaüks kuulnud. Uuringud on järjekindlalt näidanud, et vitamiinide, antioksüdantide ja kiudainete allikana tuntud köögiviljad võivad kaitsta haiguste eest nagu vähk või südameprobleemid. Kuid Austraalia Edith Cowani ülikooli (ECU) teadlaste uus uuring näitas, et kõik köögiviljad ei ole vererõhu alandamisel võrdsed.