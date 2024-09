Suitsiid mõjutab igal aastal ligi 27 000 inimese elu

Pilt on illustreeriv.

Suitsiidide arv on viimase kümne aasta jooksul püsinud aastas kahesaja inimese ringis. Iga suitsiid mõjutab uuringute järgi keskmiselt 135 suitsiidi teinud inimese lähikondlast. See tähendab, et suitsiidi tõttu kannatab igal aastal umbes 27 000 inimest.