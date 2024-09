KURB STATISTIKA See on kõige levinum põhjus, millesse surevad USA lapsed

Tulirelvad moodustasid 2022. aastal 18 protsenti laste surmajuhtumitest (vanuses 1–18 aastat), mis on USA haiguste tõrje ja ennetamise keskuste Wonderi andmebaasi kõige värskemad andmed. Sel aastal hukkus relvaga seotud vahejuhtumites umbes 3500 last. See on umbes viis last 100 000 USA lapse kohta. KFFi analüüsi kohaselt ei kuulu tulirelvad üheski teises võrreldavas riigis laste suremuse nelja peamise põhjuse hulka.