Alzheimeri teket võib soodustada üllatav tegur

Satelliidiandmete abil analüüsiti Ameerika Ühendriikide öise valgustatuse intensiivsust ja võrreldi seda Alzheimeri tõve levimusega. Ajakirjas Frontiers in Neuroscience avaldatud uuringus ilmnes, et suurem valgusreostuse tase oli positiivselt seotud Alzheimeri tõve levimusega, eriti alla 65-aastaste inimeste seas.

Teadlased rõhutavad siiski, et seost on vaja põhjalikumalt uurida, enne kui saab kindlalt väita, et valgusreostus on tõepoolest Alzheimeri riskitegur.