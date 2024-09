Sünnitusmajade Fond andis Narva haiglale üle esimese vastsündinute elustamislaua

See sündmus tähistas ka ettevalmistuste algust Sünnitusmajade Fondi 25. aastapäevaks, mis on märgitud sümboolse projektiga «Sünnitusmajade Fondi 9 kuu lugu». Järgmise üheksa kuu jooksul külastab fond kõiki Eesti sünnitusmaju, et anda üle kinke, sealhulgas kuvööse ja elustamislaudu, mis on soetatud ERR-i projekti «Jõulutunnel» annetuste abil.