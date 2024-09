ELUIGA SADA PÄEVA Ajurakud muudeti bioarvutiteks, mida saab rentida

Ettevõtte sõnul on nende bioarvutid ehk organoidid madala energiatarbega alternatiiviks AI-mudelitele, kuid nende eluiga on vaid kuni 100 päeva. AI-süsteemide treenimine organoididel on keeruline protsess, mis hõlmab positiivset dopamiini stimuleerimist ja negatiivset elektrilist stimulatsiooni, et soodustada uute närviradade teket, sarnaselt inimese ajule.

FinalSpark on piiranud ligipääsu oma bioarvutitele, võimaldades neid kasutada vaid üheksal ülikoolil, sealhulgas Michigani ülikoolil, Berliini vabal ülikoolil ja Lancasteri ülikoolil. Michigani ülikool keskendub keemiliste ja elektriliste signaalide uurimisele, et muuta organoidide aktiivsust ning integreerida need erinevatesse AI-õppemudelitesse.

FinalSpark on tuntud ka oma Neuroplatformi tõttu, mis on maailma esimene biotöötlusplatvorm, kus inimajurakud on spetsialiseerunud arvutusülesannetele. Ettevõtte sõnul kasutab Neuroplatform oluliselt vähem energiat kui traditsioonilised arvutuslahendused.