Leiti puukidega leviv järjekordne aju kahjustav viirus

Esimene teadaolev juhtum leidis aset 2019. aastal. 61-aastane mees viidi haiglasse peavalu ja mitme organi talitlushäirega. Viis päeva varem olid teda hammustanud puugid, kui ta külastas märgala Sise-Mongoolias (Põhja-Hiina ümbruses), viidates haiguse võimalikule päritolule, kirjeldatakse juhtumit England Journal of Medicine'i ajakirjas. Ta ei reageerinud ka esialgsele antibiootikumikuurile, mis näitab, et põhjuseks oli viirusinfektsioon.

Mehe veri paljastas uue viiruse, mille teadlased nimetasid Wetlandi viiruseks (WELV). Viiruse geneetiline sekveneerimine näitas, et see kuulub Nairoviridae perekonda ja on teiste puukide kaudu levivate viiruste, näiteks Krimmi-Kongo hemorraagilist palavikku tekitava viiruse lähedane sugulane.