Kõige hirmsam nr 2: jämesoolevähk on vähist põhjustatud surmadest teisel kohal

Jämesoolevähk on probleem nii Eestis kui maailmas. Põhja-Eesti Regionaalhaigla üldkirurg-vanemarst Indrek Seire sõnul diagnoositakse Eestis iga viies jämesoolevähi juhtum juba kaugsiiretega ehk liiga hilja.

«Jämesoolevähi patsientide elulemus on Eestis oluliselt madalam kui mujal Euroopas ja ka näiteks Soomes ning Taanis. See on selge märk, et meil avastatakse jämesoolevähk liiga hilja. Varakult avastatud jämesoolevähk on väga hästi ravitav ning regulaarne kontroll aitab vähki haigestumist ennetada,» selgitas dr Seire.

Ta lisas, et Eestis kutsutakse jämesoolevähi sõeluuringule igal aastal ligi 80 000 60-68-aastast inimest. Tegelikkuses vajaks kontrolli oluliselt rohkem inimesi ning uuringuid peaks alustama varem – 45-aastaselt. Kui lähisugulastel on on esinenud soolevähki, peaks alustama ennetavate uuringutega juba 40-aastaselt.

Millised uuringud aitavad jämesoolevähki tuvastada?

SYNLAB Eesti arendusjuht Kaspar Ratnik ütles, et kõige lihtsam, kättesaadavam ja kiirem uuring jämesoolevähi kontrollimiseks on peitveretest. «Esmase analüüsi, peitveretesti, saab teha kodust lahkumata, kasutades spetsiaalset peitveri roojas analüüsi. Peitvereks roojas nimetatakse väikeses koguses roojas esinevat ja silmaga mittetuvastatavat verd. Analüüs aitab avastada seedetrakti verejookse ning seda kasutatakse sõeluuringuna jäme- ja pärasoolevähi varajases diagnostikas,» kirjeldas Ratnik. Ta nentis, et kuigi roojaproovi andmine võib tunduda ebamugav toiming, on see väga lihtne analüüs ning igaüks saab sellega hakkama.