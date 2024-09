Lähiaastatel võivad revolutsiooni teha suukaudsed kaalulangetusravimid

Üks kord päevas manustatav glükagoonitaolise peptiid-1 retseptori (GLP-1R) agonist tablett toimiks sarnaselt praeguste ravimitega, kuid kaotaks vajaduse ise süstida ravimit, et saavutada samad kaalulangustulemused. Need väikese molekuliga ravimid on tõhusalt suunatud seedetraktile, kaotades vajaduse manustada ravimeid süstimise teel.