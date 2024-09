Saa teada, miks peab teatud ravimeid võtma koos toiduga

Ravimite koos toiduga võtmisel on erinevad põhjused, tihti on nendeks keerukad keemilised reaktsioonid, kirjutab ajakirjas The Conversation Mary Bushell, Canberra ülikoolis töötav teadlane.

Olukorra teeb keerulisemaks see, et sarnaseid ravimeid tuleb mõnikord võtta erinevalt. Näiteks antibiootikumi, mis sisaldab amoksitsilliini ja klavulaanhapet (müüakse nime all Amoxil Duo Forte) soovitatakse võtta koos toiduga, samas kui amoksitsilliini üksi (Amoxil) võib võtta nii koos toiduga kui ka ilma.

Erinevad ravimibrändid võivad samuti anda seoses toiduga erinevaid soovitusi.

Toit mõjutab ravimi imendumist

Toit võib mõjutada, kui kiiresti ja kui palju ravimit imendub kuni 40 protsendi ravimite puhul, mida manustatakse suu kaudu. Toit muudab seedemahlu, sealhulgas vedeliku mahtu, pH-d (toit muudab selle vähem happeliseks), liikumist ja kui palju soola on seedetraktis. Need muutused võivad kas halvendada või parandada ravimi imendumist.

Toidu söömine lükkab edasi ka mao tühjenemist, mis tähendab, et ravim jõuab peensoolde hiljem. Peensool on peamine koht, kus ravimid imenduvad.

Toit võib muuta ravimid talutavamaks

Mõned ravimid võivad tühja kõhuga võetuna põhjustada iiveldust. Näiteks metformiin, mida kasutatakse veresuhkru alandamiseks ja polütsüstiliste munasarjade sündroomi ravis, põhjustab sageli seedetrakti sümptomeid. Nende kõrvaltoimete leevendamiseks soovitatakse seda võtta koos toiduga.

Sama kehtib kortikosteroidide (nagu prednisoloon) ja teatud antibiootikumide (nagu doksütsükliin) kohta.

Kas toit võib muuta ravimid ohutumaks?

Ibuprofeen on laialt kasutatav valuvaigisti, kuid see võib pikemaajalise kasutamise korral kahjustada magu ja neere. Kuigi pole piisavalt uurimusi, mis näitaksid, et ibuprofeeni koos toiduga võtmine vähendab seda riski, soovitatakse seda võtta koos klaasi veega või söögiga, kui see põhjustab maoärritust.

Kui palju toitu on vaja?

Mõnikord piisab ravimi koos toiduga võtmiseks klaasist piimast või mõnest küpsisest, kuid üldiselt soovitatakse süüa toitainerikas toidukord, mis sisaldab rasva, valku ja süsivesikuid.