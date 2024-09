KAALULANGETAJA LÕKS Miks on nii raske himusid kontrollida?

Rasvased, suhkrurikkad ja soolased toidud on väga nauditavad. Aju on evolutsiooni käigus õppinud neid toite eelistama, sest vanasti olid need haruldased. Tänapäeval on need kõikjal ja meile tuletatakse neid pidevalt meelde reklaamide kaudu, mis aktiveerivad meie ajus tugeva tungi neid süüa, kirjutavad The Conversationis Western Sydney ülikooli kaasprofessor Gabrielle Weidemann ja Monashi ülikooli teadur Justin Mahlberg.

Isud tekivad siis, kui mingi stiimul, näiteks maitse või lõhn, paneb meid tahtma midagi konkreetset. Aju õpib kiirelt ära, millised toidud on nauditavad, eriti kui need sisaldavad palju rasva, suhkrut või soola. Reklaamid või meeldivad lõhnad võivad tekitada tugeva soovi nende toitude järele.

Kui isu tekib, võib see põhjustada automaatseid füüsilisi reaktsioone, nagu süljeerituse ja maotegevuse suurenemist. Meie valikuid mõjutavad ka muud tegurid, nagu toidu kättesaadavus, hind ja tervisega seotud eesmärgid. Sageli eelistame kohest rahuldust pikaajalisele kasule, näiteks heale tervisele.

Stress võib suurendada söömist, nii et valitakse suuremad portsjonid ja tarbitakse rohkem kilokaloreid. Samuti on toiduvalik spetsiifiline – kui näiteks näed reklaami krõpsudest, ei rahulda sind koogitükk, vaid otsid just midagi soolast.

Toiduisude kontrollimine on keeruline, kuna keskkonnastiimulid on võimsad. Kuid on võimalik teha teadlikke valikuid: tunnistada, et on teatud isu ja proovida seda rahuldada tervislikumalt, näiteks valides pähklid või puuviljad.

Väldi ostlemist tühja kõhuga ja valmista nimekiri ette. Kodus hoia tervislikud toidud nähtaval ja eemalda ebatervislikud valikud.