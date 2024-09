Algab tasuta vestlusringide sari beebivanematele

«Igal nädalal on kohtumisel erinev fookusteema ning vestlust juhib erialaspetsialist, kelleks enamasti on ämmaemand,» ütles Lääne-Tallinna Keskhaigla perekeskuse juhataja Meelike Reimer. «Kuid vestlusringis osalejad saavad ka ise algatada teemasid, küsida küsimusi, jagada kogemusi ja vahetada teiste lapsevanematega mõtteid. Püüame selliste kohtumiste kaudu aidata märgata lapse arengut mõjutavaid tegureid, mis tugevdavad suhteid vanemate ja laste vahel.»

Vestlusringid toimuvad Lääne-Tallinna Keskhaigla perekeskuse saalis (Pelgulinna sünnitusmaja hoones, Sõle 23, sissepääs maja taga). Saalis on põrandatel pehmed matid, millel saab hubases ja vabas õhkkonnas end lapsega mugavalt tunda ja vajadusel ka toita. Kasutada saab imetamispatju ja beebikaalu.

Vestlusringis osalemine on tasuta, kuid vajalik on eelnev registreerimine veebiregistratuuri kaudu, sest kohtade arv on piiratud: https://www.veebiregistratuur.ee/285/