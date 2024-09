Eesti teadlased: ekraanidele kulutatud aeg võtab lastelt olulise oskuse

Uuringus leiti, et lastel, kellel on pikem ekraaniaeg ja kelle vanemad kasutavad samuti palju ekraane, on kehvem keeleoskus, edastab Medical Xpress.

«Meie uuringust selgub, et laste ekraanikasutusmustrid on sarnased nende vanemate omadega,» ütles dr Tiia Tulviste Tartu Ülikoolist, kes on uurimuse Frontiers in Developmental Psychology juhtivautor.

«Lastekeeleuurijad rõhutavad täiskasvanutega igapäevase suhtlemise olulisust varases keelearengus, kus lapsed on aktiivselt kaasatud. Samas teame, et kõik pereliikmed kipuvad oma ekraaniseadmeid kasutama. Kuna aeg on piiratud, peame selle välja selgitama, kuidas see karm konkurents näost näkku suhtlemise ja ekraaniaja vahel mõjutab lapse keele arengut.»

Paljudes kultuurides toimub suurem osa laste keelelisest arengust läbi selle, et nad räägivad täiskasvanutega: vestlemine annab neile rohkem sõnavara ja aitab luua grammatilisi struktuure. Ekraanide olemasolu võib seda häirida, eriti kui täiskasvanut segavad piiksud, tekstisõnumid või muud märguanded.

Kuid selleks, et mõista, kuidas see laste arengut mõjutab, tuleb arvestada erinevat tüüpi ekraanidega, mida lapsed võivad kasutada ja milleks nad neid kasutavad, samuti ekraane, mida ümbritsevad täiskasvanud kasutavad.

Tiia Tulviste ja kaasuurija dr Jaan Tulviste küsitlesid Eesti perede esinduslikku valimit, kuhu kuulus 421 last vanuses 2,5 kuni neli aastat. Küsitluses paluti vanematel hinnata, kui kaua kasutab iga pereliige tavalisel nädalavahetusel erinevatel eesmärkidel erinevaid ekraaniseadmeid.