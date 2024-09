TÄHELEPANU KOERAOMANIKUD Loe, mida teeb koeraga suhtlemine inimese ajuga

Selle sünkroniseerimise tugevus kasvas inimese ja koera tuttavuse kasvades viie päeva jooksul ning testid näitasid, et inimene on inimese ja koera suhtlemise ajal juht, koer aga järgija, kirjutab Medical Xpress .

«Käesoleval uuringul on kaks mõju: üks on see, et häiritud ajudevahelist sünkroniseerimist võidakse kasutada autismi biomarkerina ja teine ​​​​on LSD või selle derivaadid, mis võivad leevendada autismi sotsiaalseid sümptomeid,» ütles vastav autor Yong Q. Zhang, Ph.D. Hiina Teaduste Akadeemiast Pekingis.