Tuvastati vananemist tagant tõukav mõjur

MikroRNA-d on väikesed üheahelalised nukleiinhapped, mis esinevad rakkudes ja vereringes. Need molekulid mängivad olulist rolli hea tervise tagamisel, kontrollides geneetiliste toodete, nagu RNA ja valgud, tootmist kehas täpselt õiges koguses, vahendab Medical Xpress.

Uuringut juhtisid Mohanish Deshmukh, UNC rakubioloogia- ja füsioloogiaosakonna professor, ning Praveen Sethupathy, endine UNC geneetikaosakonna professor ja nüüd Cornelli ülikooli biomeditsiiniteaduste osakonna juhataja. Nende laborid on uurinud mikroRNA-d miR-29, millel on oluline roll aju ja südame funktsioneerimisel. Varasemad uuringud näitasid, et miR-29 tase suureneb vanusega mitmetes kudedes, kuid polnud selge, kas see põhjustab vananemist või on selle taseme tõus juhuslik.