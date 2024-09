Sügisese nahahoolduse ABC: kuidas hoida aknet ja kuivust kontrolli all?

«Naha olukorda mõjutavad mitmed tegurid, nagu näiteks ilmastikumuutused ning kooli või tööga seotud stress. Seetõttu võivad just sügisel taas välja lüüa või süveneda mitmed nahaprobleemid, nagu akne, dermatiit või tugev nahakuivus,» selgitab Benu kosmeetikakonsultant Marite Talbre. Ühena levinumatest probleemidest toob Talbre välja akne, mis võib sügisel välja lüüa nii näol, dekolteel kui seljal. «Selle üheks peamiseks põhjuseks on liigne rasueritus ja stress, mis tõstab meessuguhormoonide taset ja soodustab komedoonide teket,» selgitab spetsialist.

Kuidas aga hoida nahaärritused kontrolli all? Talbre rõhutab, et kuigi aknet pole võimalik täielikult ennetada, saab nahahooldusega selle süvenemist märgatavalt vähendada. «Regulaarne ja õige nahahooldustoodete kasutamine ning mõnede soodustavate faktorite – higistamine, vale kosmeetika, vistrike pigistamine – vältimine on äärmiselt oluline,» ütleb ta.

Ka keskkonnamuutused, nagu päike, kuumus ja niiskus, võivad vallandada suure aknepuhangu. «Kõik ebahügieenilised tegevused, näiteks musta telefoni näo vastu surumine ja mustade käte või küüntega naha katsumine või kratsimine levitab baktereid nahal ja nii on uued kolded kiired tekkima,» kirjeldab Talbre.

Samuti soovitab Talbre vältida liiga tugevate puhastusvahendite kasutamist, mis võivad kahjustada naha loomulikku kaitsebarjääri: «Levinud viga on, et pestakse liiga tugeva toimega toodetega, mis viivad naha pH-tasakaalu paigast. Tugev kaitsebarjäär on aga oluline põletike vastu võitlemisel.»

Kuival sügistalvisel perioodil on naha niisutamine ülioluline