Perearst Anneli Talvik: eriarsti visiiditasu tõus suurendab perearsti- ja tervisekeskuste tööd

MTÜ Eesti Esmatasandi Tervisekeskuste Liidu juhatuse liikme, perearst Anneli Talviku sõnul on juba praegu esmatasandi arstiabi suure surve all ja kahjuks on ka perearsti vastuvõtule pääsemiseks järjekorrad. «Näeme, et visiiditasu tõus mujal tervishoius toob veelgi suurema tungi perearstidele ja tervisekeskustesse pääsemiseks. Esmatasandi Tervisekeskuste Liidus oleme valmis pingutama, et tagada inimestele järjepidev esmatasandi arstiabi ka juhul, kui meie koormus peaks veelgi tõusma,» ütles Talvik.