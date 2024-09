Teraapiafondi reform: kuidas mõjutavad muudatused kliinilise psühholoogia teenust?

Riigi toel saab kvaliteetsele teenusele

«Tervisekassaga saavad lepingu sõlmida ainult tegevusloaga teenuseosutajad, kelle juures töötab nõutud kvalifikatsiooniga kliiniline psühholoog. See tagab patsientidele kindlustunde, et nad saavad tõenduspõhist ja professionaalset abi. Vaimse tervise abi kvaliteet on ülioluline, eriti patsientide puhul, kellel on diagnoositud psüühika- või käitumishäire. Kui arst suunab patsiendi kliinilise psühholoogi teenusele, peab olema tagatud ka vastava abi saamine,« rõhutas Tervisekassa vaimse tervise teenusejuht Helis Ojala.

Eesti Psühhiaatrite Seltsi juhatuse liige ja psühhiaater Peeter Jaanson sõnas, et alakasutatud, ebaühtlase kvaliteediga ja puuduliku tagasisidega teenuse reformimine on psühhiaatrilistele ravimeeskondadele väga hea uudis. «Nüüd on selge, kes kliinilistest psühholoogidest on valmis kokkulepitud tingimustel abi osutama. Varem puudus selles valdkonnas igasugune selgus. Meid ei heiduta, et alguses ei pruugi uue süsteemi raames töötavate spetsialistide arv olla piisav. Tähtis on, et selline võimalus on loodud. Püüame omalt poolt suunata teenusele motiveeritud patsiente, kes on valmis koostööks ja seeläbi saavutama paremaid ravitulemusi,» ütles dr Jaanson.