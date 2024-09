Kord nädalas süstitav insuliin osutus uuringutes väga tõhusaks

Kord nädalas manustatava insuliini kliinilistes uuringutes selgus, et see kontrollib veresuhkru taset sama tõhusalt kui praegu kasutatavad igapäevased pika toimeajaga insuliinisüstid, mida kasutatakse 1. ja 2. tüüpi diabeedi puhul. See tähendab, et tulevikus võib piisata diabeedi vastu ühest süstist nädalas, vahendab New Atlas.