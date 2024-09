Iga päev nii suure koguse kofeiini joomine võib südame tervise ohtu seada

«Kofeiini regulaarne tarbimine võib autonoomsele närvisüsteemile avaldatava mõju tõttu seada muidu terved inimesed hüpertensiooni ja muude kardiovaskulaarsete sündmuste riskigruppi,» ütles India Zyduse meditsiinikolledži ja haigla teadur Nency Kagathara.

Kuidas võib kofeiin südame tervist mõjutada?

Kofeiini ja kardiovaskulaarsüsteemi vaheline seos on hästi välja kujunenud. Ühe jaoks on kofeiin tuntud kui vasokonstriktor, mis tähendab, et see võib veresooni kitsendada ja vererõhku tõsta.

Ohio osariigi ülikooli Wexneri meditsiinikeskuse registreeritud dietoloog Amber Core sõnul suurendab kõrgenenud vererõhk südame koormust, mis võib mõnikord põhjustada südamepuudulikkust ja südame rütmihäireid.

Kofeiin on ka stimulant, nii et see käsib ajul olla valvel – see käivitab autonoomses närvisüsteemis võitle või põgene reaktsiooni. See koht vastutab südame löögisageduse, vererõhu ja muu reguleerimise eest.

«Selle vastusena suureneb südame löögisagedus, sest keha valmistub võimalikuks ohuks,» ütles Core.

Kuid need vererõhu ja südame löögisageduse tõusud ilmnevad tavaliselt lühikese aja jooksul pärast kofeiini tarbimist ja krooniliste kofeiini joojate seas on need vähem märgatavad, ütles Hopper.

«Keha suudab kohaneda regulaarse kofeiinitarbimisega, nii et need muutused on märgatavamad inimestel, kes tavaliselt kofeiini ei tarbi,» ütles ta.

Siiski on uuringud kohvi, tee ja muude kofeiini sisaldavate jookide tarbimise kohta segased.