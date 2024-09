Silmades avalduvad mitmete ohtlike haiguste tunnused

Mõned kuud varem oli ta kogenud ühes silmas lühiajaliselt nägemise hägustumist, mida ta pidas tööväsimuse märgiks. Pärast erinevaid nägemise teste kahtlustati, et tema sümptomid on seotud hulgiskleroosi ehk sclerosis multiplexiga. Neuro-oftalmoloog kinnitas diagnoosi ja Melissa sai kiiresti ravi.

Langis Michaud, Montréali ülikooli professor ja 30 aastase kogemusega optometrist kirjutab ajakirjas The Conversation, et on sarnaseid juhtumeid ohtralt näinud. Paljud silma- ja nägemisprobleemid viitavad sageli varjatud haigustele, millest patsient pole ise teadlik.