Lisaained toidus: kas ohtlikud või mitte?

Viimaste aastakümnete jooksul toimunud arengud teaduses, tehnoloogias ja toidutööstuses on muutnud lisaainete kasutamise toitudes levinumaks. Peamine eesmärk on tagada, et toit oleks ohutu ja kvaliteetne kuni tarbimise hetkeni, lisaainete kasutamine aitab pakkuda suuremat valikut tarbimiseni säilivat toitu.

Lisaainete lubamine toidus on Euroopa Liidus väga rangelt reguleeritud

Hea on teada, et Euroopa Liidus on toiduohutusele ühed maailma rangeimad nõuded, mis lähtuvad sellest, et esmane prioriteet on inimeste tervis. Euroopa Liidus müüdavas toidus tohib kasutada ainult teatud ohutuks hinnatud lisaaineid ja nende kasutamine peab vastama kindlatele tingimustele. Lisaaine kasutamine peab olema ka põhjendatud ehk see aine peab täitma sellist eesmärki, mida teiste võtetega pole võimalik saavutada. Lähtutakse ka põhimõttest, et toit, mida süüakse tihti või suurtes kogustes, peab sisaldama võimalikult vähe lisaaineid. Seega ei leidu näiteks tavalises saias ja leivas magusaineid.