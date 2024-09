7 nõuannet, mis aitavad vähendada vähi tekkeriski

Ära kasuta tubakat

Suitsetamine on seotud paljude vähivormidega, sealhulgas kopsu-, suu-, kurgu-, kõhunäärme-, põie-, emakakaela- ja neeruvähiga. Isegi passiivne suitsetamine suurendab kopsuvähi tekkeriski. Samuti on tubaka närimine seotud suu- ja kurguvähiga. Tubakast hoidumine või sellest loobumine on üks olulisemaid samme vähiennetuses.