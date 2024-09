Noor naine avaldab, mis oli esimene jämesoolevähi sümptom

Kuna naisel ei olnud tervisekindlustust, ei läinud ta arsti juurde ja proovis vaevusi leevendada kiudainelisandite ja toitumise muutmisega. Pärast uue töökoha leidmist, mis pakkus kindlustust, külastas ta perearsti, kes väitis, et tal on tõenäoliselt lihtsalt ärevus. Kuid sümptomid süvenesid ja 2023. aastal diagnoositi tal neljanda staadiumi jämesoolevähk.

Esimesed probleemid

Raquel märkas oma esimesi seedimisprobleeme 2019. aastal. Ta käis väga sageli tualetis ja tundis, et ei suuda kunagi täielikult soolt tühjendada. Ta kahtlustas, et probleemiks on kiudainete puudus või võimalik toidutalumatus, näiteks gluteeni või laktoosi. Arstide juurde ei läinud ta siiski seetõttu, et tal polnud tervisekindlustust.

2021. aastal kolis ta Seattle’i ja sai uue töö ning tervisekindlustuse. Kuigi sümptomid vahepeal leebusid, naasid need 2022. aastal. Ta käis taas sageli tualetis, mis põhjustas ebamugavust. Väljaheited olid peenikesed ja oranži-punaka värviga, ja nendes oli aeg-ajalt veri. Samuti tekkis tal täiskõhutunne kiiresti pärast söömist ja pidevalt kimbutas kõhupuhitus. Raqueli sõnul olid need märgid, et midagi oli tõsiselt valesti, kuid millele ta sel ajal suurt tähelepanu ei pööranud.

Tõde tuleb päevavalgele

2023. aasta mais käis ta üle kümne aasta tervisekontrollis ja rääkis arstile oma seedimisprobleemidest. Arst väitis, et tal on tõenäoliselt ärevus või gaasid, ja suunas ta psühhiaatri juurde. Kolm nädalat hiljem koges Raquel tugevat kõhuvalu, mis kiirgus läbi kõhuõõne ja ka ta alaselga, nii et ta peaaegu minestas. Ta pöördus erakorralise meditsiini osakonda. Sealne arst võttis tema valu tõsiselt ja uuringute käigus avastati ta munasarjades ja maksas olevat kasvaja. Tal diagnoositi munasarjavähk.

Onkoloogiga kohtumise järel tehti talle maksabiopsia, ja selgus, et vähk oli alguse saanud jämesoolest ja levinud teistesse organitesse, mistõttu diagnoositi tal neljanda staadiumi jämesoolevähk.

Ta sai teada, et jämesoolevähk levib väga aeglaselt – see võis tal olla juba kuni kümme aastat.

Pärast diagnoosi alustas ta keemiaravi, kuid vähk oli levinud nii kaugele, et kirurgilist ravi ei olnud võimalik teha. Kuigi tema väljavaated pole kiita, on ta otsustanud võidelda ja otsib pidevalt uusi ravivõimalusi, näiteks kliinilisi katseid, kus osaleda.