ABI JÄSEME KAOTANUTELE See pole ulme – bioonilist kätt saab juhtida mõtete abil

Uus lahendus hõlmab väikeste magnetite implanteerimist käe allesjäänud lihastesse, et dekodeerida kasutaja liigutussoove. Magnetid liiguvad lihaste kokkutõmbumisel ja see liikumine tõlgitakse käeproteesi juhtsignaalideks. Lahendust testiti edukalt 34-aastasel Itaalia patsiendil Danielil, kes kasutas proteesi kuue nädala jooksul.

Daniel suutis magnetilise süsteemi abil kontrollida oma sõrmede liigutusi ja teha igapäevaseid toiminguid nagu purgi avamine, kruvikeeraja kasutamine või habraste esemete haaramine. Teadlaste sõnul on see proteesitehnoloogias suur samm edasi ja nad kavatsevad süsteemi edasi arendada, et see oleks kasutatav laialdaselt.