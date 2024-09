45+ naine – vaata, kuidas saabuv menopaus südame tervist mõjutab

Perimenopausi iseloomustavad suured hormonaalsed muutused, mis toovad endaga kaasa südame-veresoonkonna haiguste riski tõusu. Seepärast on perimenopaus suurepärane aeg, et pöörata erilist tähelepanu tervist mõjutavate riskide maandamisele ja tervislikule elustiilile.

«Üleminekueaga kaasnevad muutused toovad kaasa nii günekoloogilisi kui ka südame tervist puuudutavaid muudatusi. Östrogeeni taseme järkjärguline vähenemine mõjutab negatiivselt veresoonte võimet laieneda, muutes need jäigemaks. Samuti soodustab munasarjade töö lõppemine ebasoodsa vererasvade jaotuse teket, veresoonte (just arterite) seintes naastude ilmnemist ja lupjumist, mis omakorda viib jäigemate ja kitsamate veresoonteni.

Muutub ka keharasva jaotumine – enam rasva võib hakata kogunema kõhule ja siseorganite ümber. Lisaks hormonaalsete muutustega seonduvatele protsessidele toimuvad samaaegselt ka üldise vananemisega kaasnevad muutused nagu vererõhu tõus, insuliinitundlikkuse vähenemine, veresuhkru kõrgenemine ja sellega kaasnevalt kõrgenenud risk teist tüüpi diabeediks ehk suhkruhaiguseks. Niisiis on see periood naise elus, kus lisaks hormonaalsete sümptomite tekkimisele, millest on rohkem räägitud, suureneb ka oluliselt risk haigestuda südame-veresoonkonnahaigustesse,» sõnas günekoloog Ivika Jakson.

Ivika Jaksoni sõnul on perimenopaus periood naise elus, kus tasub tähelepanelikult ja süsteemselt üle vaadata südamehaiguste riskifaktorid. Erilist rõhku peaks pöörama normaalse kehakaalu saavutamisele ja säilitamisele, korrapärasele füüsilisele aktiivsusele, tervislikule dieedile, headele uneharjumustele ja suitsetamisest hoidumisele. Hea oleks võimalusel veenduda, et vererõhk on korras, veresuhkur normaalne ja kolesterool kontrolli all. Tervisliku eluviisiga saavutatavad tervisehüved võivad selles eluperioodis olla eriti suured. Uuringud näitavad, et suur osa südamehaigustest ja diabeedist võib olla elustiili muutustega välditav.