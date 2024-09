«Minu eesnäärme tervist hindavad näidud olid alarmeerivalt halvad. Lausa nii halvad, et midagi pidi kindlasti väga pahasti olema»

Andres mäletab siiani, et need paar nädalat kui uuringud kestsid, sai elatud reaalse vähikahtluse ja suure hirmu all. Ta teadis, et vanaisal oli eesnäärmega probleeme olnud. «Siis mõtlesin küll, et mehed jõuavad arsti juurde alles viimases hädas, aga oma tervist tuleb kontrollida pidevalt,» paneb ta meestele südamele. Tõsi küll, tol korral selgus siiski, et see vereproov polnud seotud eesnäärmevähiga, vaid põletikuga organismis, mida põhjustasid hoopis kurgumandlid. Need sai tol korral välja opereeritud.