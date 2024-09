Esmaspäevast algab gripivastane vaktsineerimine apteekides

Eesti Proviisorapteekide Liidu juhi Ly Rootslase sõnul on vaktsineerimine apteekides muutunud tavapäraseks teenuseks, mida tehakse juba seitsmendat aastat. Rootslane paneb kõigile südamele registreerida enne apteegi külastamist vaktsineerimisaeg kas veebis või telefoni teel, et vältida asjatut ootamist ja olla kindel, et soovitud apteegis on vaktsiinid kohapeal olemas. «Iga aastaga näeme üha enam, et vaktsineerima tullakse kogu perega, nii on lastel julgem ja vanematel lihtsam,» lisas Rootslane.