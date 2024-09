Valveapteegi ajutine sulgemine mõjutab ennekõike kiiret abi vajajaid ja lapsevanemaid

Tervisemured, haigused ja vigastused on alati ootamatud ning nõuavad tihti kiiret tegutsemist. Nii on ka valveapteeki pöördumised enamasti seotud äkiliste haigestumiste, valude või vigastustega. «Kõige rohkem pöördutakse valveapteekidesse äkilise kuluga haiguste sümptomaatika leevendamiseks ja esmaabitarvete soetamiseks. Sageli on pöördujateks ka väikeste laste vanemad. Laste haigused on tihti äkilise ja vanemate jaoks hirmutava algusega – tõuseb kõrge palavik, olenevalt haigusest köhahood ja teised vaevused, mis ei lase lapsel magada. Sellistel juhtudel kiirustatakse apteeki, kui kodused ravimid ei aita, on otsa saanud või aegunud. On ka olukordi, mil inimene on hilja õhtul või öisel ajal kukkunud ning vajab haavade puhastamiseks ja sidumiseks vahendeid,» tõi proviisor näite sagedastest valveapteeki pöördumistest.