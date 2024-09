Juuksevärv kahjustas ootamatul põhjusel tõsiselt naise nägemist

Naine pöördus arstide poole kaebusega, et nägemine on mõlemas silmas muutunud häguseks.

Arstid kinnitasid, et tema sümptomeid põhjustas võrkkesta kahjustus, kuid neil ei õnnestunud tuvastada tavalisi põhjuseid, nagu infektsioon või vähk.

Tohtrid kahtlustasid, et naisel tekkis haruldane juuksevärvist põhjustatud võrkkesta kahjustus, mida on täheldatud ka teistel keskealistel naistel, kes on kasutanud aromaatseid amiine sisaldavat juuksevärvi. Naine lõpetas kõnealuse värvi kasutamise ja neli kuud hiljem oli tema nägemine taastunud.