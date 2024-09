Loe, millised 10 müüti on liikvel igapäevaelu oluliselt mõjutava haiguse kohta

1. Psoriaas on nakkav

Üks levinumaid väärarusaamu on, et psoriaas on nakkav. Chandler rõhutab, et see on müüt: psoriaas ei ole nakkav. See on autoimmuunhaigus, mille puhul immuunsüsteem reageerib valesti ja toodab liiga palju naharakke. Urmston lisab, et psoriaasi ei saa levitada inimeselt inimesele kontakti või kehavedelike jagamise kaudu, näiteks suudlemise või ühiste toidu- ja joogitarvikute kasutamise teel. See ei levi ka ujumisbasseinides ega saunades.