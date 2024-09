Avastati abinõu, mis tõhustab luude ja muude kudede paranemist

Ajakirjas Nature Communication ilmunud uuringus, mida juhtisid Osaka ülikooli ja Monashi ülikooli teadlased, uuriti T-rakkude potentsiaali kudede taastamisel. Tulemused näitasid, et regulatoorsed T-rakud saavad mõjutada teisi immuunrakke, nagu monotsüüdid ja makrofaagid, mis aitavad kaasa paranemisele. Monotsüüdid on valged vererakud, millel on kandev roll võitluses teatud infektsioonidega ja need aitavad teistel valgetel vererakkudel eemaldada surnud või kahjustatud rakke. Makrofaagid, teist tüüpi immuunsüsteemi valged vererakud, «neelavad ja seedivad» patogeene, nagu mikroobid, vähirakud, rakkude surma järel tekkivd jäägid ja võõrained.