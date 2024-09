Veel jõuad osaleda: soolevähi sõeluuringu vastu on tänavu erakordselt suur huvi

Soolevähk on aina sagedamini esinev haigus, mida diagnoositakse Eestis igal aastal ligi 1000 inimesel. Tervise Arengu Instituudi vähi sõeluuringute registri andmed näitavad, et sõeluuringu käigus leitakse pigem üles vähieelsed muutused – ligi igal 70. sõeluuringul osalejal avastati vähieelsed muutused, mida ravides õnnestub vähki haigestumist vältida. Samas vähk avastatakse vaid ligi igal 540. osalejal. Sõeluuringu väliselt avastatud vähijuhud on aga tihti juba kaugele arenenud, mistõttu rõhutab Tervisekassa regulaarselt sõeluuringul osalemise olulisust.

«On rõõm näha, et sõeluuringul käimisest on kujunemas normaalne tervisekäitumise osa ja kiidan kõiki, kes juba uuringust osa on võtnud. Eelmisel aastal osales soolevähi sõeluuringul rekordarv inimesi ning uuringust võttis osa 60,4 protsenti kutsututest. Ka tänavu on soolevähi sõeluuringust tublisti osa võetud – praeguse seisuga on huvi sõeluuringu vastu isegi suurem kui möödunud aastal samal ajal,» sõnas Tervisekassa sõeluuringute teenusejuht Maria Suurna, lisades, et sel aastal on soolevähi sõeluuringust seni võtnud osa 45 protsenti kutsututest.