Laialt tarbitav jook soodustab vähi teket, aga paljud pole sellest teadlikud

Ajakirjas Addictive Behaviours avaldatud uuringus nenditi, et see kombinatsioon – miks alkoholitarbimist vähendada ja kuidas seda teha – aitab edendada rahva tervist. Liigne alkoholi tarbimine ei soodusta ainult vähi teket, vaid on seotud ka enneaegse surma, südamehaiguste, seedeprobleemide ja dementsuse tekke suurema riskiga.

The George Institute for Global Health teadlaste uuringus osalenud jagati erinevatesse gruppidesse ja neile näidati erinevaid alkoholiga seotud sõnumeid ja reklaame. Kõige tõhusam meetod oli televisioonireklaam, mis sidus alkoholi tarbimise vähiriskiga ja soovitas tarbitud jookide arvu kohta pidada täpset arvestust. See viis osalejate seas kuue nädala jooksul alkoholitarbimise märkimisväärse vähenemiseni.

Uuringut juhtinud psühholoog Simone Pettigrew märkis, et inimesed ei pruugi teada, et alkohol on kantserogeen, aga on oluline, et nad oleksid sellest teadlikud ning saaksid ka praktilisi soovitusi, kuidas riske vähendada.