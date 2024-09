UUS NUHTLUS Koroonatüvi XEC kogub hoogu – millised võivad olla sümptomid?

2024. aasta suvi on olnud justkui «Covidi suvi», kuna viirus on inimesi kimbutanud mitmel suurel spordiüritusel, sealhulgas Pariisi olümpiamängudel ja Tour de France'il. USAs on koroonajuhtumite arv viimastel nädalatel pidevalt kasvanud.

Kuigi SARS-CoV-2 ei ole rangelt hooajaline viirus, jälgitakse Covid-19 statistikat eriti tähelepanelikult talve lähenedes, kuna sellel ajal kipuvad levima ka teised infektsioonid, nagu gripp.

Praegu on USAs domineeriv variant KP.3.1.1, mis moodustab 52,7 protsenti positiivsetest Covid testidest. KP.3 variandid kuuluvad FLiRT koroonavariantide gruppi, mis pärineb JN.1-st. Uuemad variandid, nagu KP.3.1.1 (mõnikord kutsutakse ka deFLuQE-ks), on omandanud mutatsioonid, mis hõlbustavad immuunrünnaku eest hoidumist.

Euroopas on esile kerkinud uus variant XEC, mis avastati esmakordselt Saksamaal juunis ja on nüüdseks levinud mitmesse teise riiki. Ekspertide sõnul on see variant muutumas koroonaviiruste hulgas üha olulisemaks.

«XEC haarab ohjad,» ütles Scrippsi uurimisinstituudi direktor dr Eric Topol ajalehele Los Angeles Times.

Ameerika meditsiiniassotsiatsiooni teaduse, meditsiini ja rahvatervise osakonna asepresident dr Andrea Garcia nõustus hiljutises ülevaates, et XEC on muutumas oluliseks variandiks, mille levik võib ületada lähinädalatel KP.3.1.1.

Raskete haigusjuhtude ja surmajuhtumite risk on aga võrreldes pandeemia algusega oluliselt vähenenud tänu vaktsiinidele ja varasematele nakatumistele, mille käigus on tekkinud immuunsus. Covid-19 vaktsiine on ka uuendatud, et need sobituksid paremini ringlevate variantidega.

USA haiguste kontrolli ja tõrje keskuse andmeil on uute variantide sümptomiteks peamiselt köha, palavik, kurguvalu ja ninakinnisus.