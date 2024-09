UURING PALJASTAS Raseduse ajal toimuvad ajus suured muutused

Ajakirjas Nature Neuroscience avaldatud teadustöö näitas raseduse ajal hallolluse vähenemist, mis hõlmab neuronite kehasid. Kuigi see võib tunduda hirmutav, peetakse neid muutusi tõenäoliselt vajalikuks, kuna aju kohandub emadusega. Raseduse ajal vähenes hallollus keskmiselt nelja protsendi võrra, mis on sarnane puberteedi ajal toimuvate muutustega. Siiski taastus hallollus pärast rasedust.

Kuidas need aju muutused mõjutavad käitumist, on veel ebaselge. Loomkatsetes on leitud, et hormoonid nagu östrogeen ja progesteroon võivad raseduse ajal aju ümber programmeerida, kuid inimeste puhul on selle teema uurimine alles algfaasis.