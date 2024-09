REVOLUTSIOON Itaalia nupumehed meisterdasid valmis vaid magneteil töötava käeproteesi

Magnetitel põhinevad proteesid

Randmel on 20 lihast, millest paljud kontrollivad käe liigutusi. Paljud inimesed, kes on kaotanud käe, tunnevad seda endiselt justkui see oleks alles ning järelejäänud lihased liiguvad vastusena ajus saadud käskudele, selgitas Cipriani.

Eksperimentaalsetes testides suudeti robotproteesiga edukalt plasttassi haarata ja tõsta. Teadlased kaardistasid liigutused, et suunata robotkäe sõrmi, ning muutsid need signaalideks. Magnetitel on loomulik magnetväli, mis on ruumis kergesti lokaliseeritav. Unikaalne algoritm muudab magneti liikumise, mis toimub lihase kokkutõmbumise ajal, konkreetseks käsuks robotkäele.