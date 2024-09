Uuring leidis inimese ajus mikroplasti: osakesed sisenevad tõenäoliselt just selle kaudu

Hiljutine lahangutel põhinev uuring tuvastas inimese aju lõhnakeskustes haistmissibulates mikroplasti. Uuring näitas, et need pisikesed õhus hõljuvad mikroplastid sattusid ajju tõenäoliselt hingamisteede kaudu, kirjutab Medical Daily .

Mikroplast on teadaolev oht ökosüsteemidele ja inimeste tervisele. Tavaliselt sisenevad nad inimkehasse suukaudsel manustamisel, sissehingamisel ja kokkupuutel nahaga. Uuringud näitavad, et mikroplast võib põhjustada oksüdatiivset stressi, DNA kahjustusi, elundite talitlushäireid, ainevahetushäireid, immuunvastuseid, neurotoksilisust ning reproduktiiv- ja arengutoksilisust.

Varasemad uuringud on tuvastanud mikroplasti erinevates inimkudedes, sealhulgas kopsudes, sooltes, maksas, veres, munandites ja spermas. Varem usuti, et keha kaitsev hematoentsefaalbarjäär hoiab need osakesed ajust eemal. Seetõttu on viimane uuring esimene, mis tuvastab inimese ajus mikroplasti.