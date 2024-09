Onkoloog Peeter Padrik: näen liiga sageli noori naisi kaugele arenenud vähkidega

Eesti uuringus osales 799 naist vanuses 35–49. Rahvusvahelise BRIGHT uuringu Eesti haru tulemusi tutvustati pühapäeval Euroopa meditsiinilise onkoloogia seltsi aastakongressil Barcelonas.

Rahvusvaheline BRIGHT rakendusuuring hindab rinnavähi geneetilistel riskidel põhineva personaliseeritud ennetusprogrammi kasutamist Eesti, Rootsi ja Portugali tervishoius. Uuringut korraldavad Eestis Tartu Ülikool, meditsiinilabor Antegenes ja Tartu Ülikooli Kliinikum. Uuringu läbiviimises osaleb välise partnerina ka Eesti Tervisekassa.

Dr Neeme Tõnisson Foto: TÜ Genoomika Instituut

«Rinnavähi geneetilist riski on senise ajani hinnatud üksikute suure mõjuga geenivariantide alusel. Lisanduv polügeense riskiskoori rakendamine võimaldab oluliselt täpsustada vähi geneetilist eelsoodumust ja saadud riskihinnangu alusel suunata naisi edasisele jälgimisele,» ütles Tartu Ülikooli meditsiinigeneetika professor dr Neeme Tõnisson. «BRIGHT rahvusvaheline uuring on oluline projekt, mille käigus kogutud andmed ja kogemus aitavad personaliseerimise kaudu kaasajastada rinnavähi ennetust nii Eestis kui teistes Euroopa riikides,» lisas dr Tõnisson, kes on projekti vastutav uurija.

«Ravin enda kliinilises praktikas palju just rinnavähiga naisi ja näen kahjuks liiga sageli noori naisi kaugele arenenud vähkidega. Neil ei ole võimalust õigeaegseks ennetuseks olnudki. Tänapäevane onkoloogia võimaldab neile võita juurde aega, kuid mitte haigust enam lõplikult välja ravida. Seda saaks aga vältida õigeaegse avastamisega, milleks on just oluline leida esmalt üles kõrgenenud rinnavähiriskiga naised. Praktilised lahendused selleks on meil nüüd olemas,» rääkis onkoloog dr Peeter Padrik, kes on asutanud meditsiinilabori Antegenes.

Dr Kristiina Ojamaa Foto: Tartu Ülikooli kliinikum